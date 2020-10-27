Киевскую пенсионерку задержали на краже деревьев в парке Рыльского

Киевскую пенсионерку задержали на краже деревьев в парке Рыльского

В Голосеевском районе столицы сотрудники “Муниципальной варты” задержали  пенсионерку. Женщина выкапывала туи в парке имени Максима Рыльского.

Об этом KV стало известно из сообщения “Муниципальной варты” на странице в Facebook.

“От цветов перешли к деревьям. Женщина решила, что туй в парке достаточно, поэтому можно несколько выкопать и продать”, – сказано в сообщении.

Других подробностей "Муниципальная варта" не сообщает.

Напомним, в конце октября в столичном парке “Отрадный” Соломенского района неизвестные выкопали лаванду. Кусты декоративного растения коммунальщики посадили всего несколько дней назад.

Фото: страница “Муниципальной варты”

Киевскую пенсионерку задержали на краже деревьев в парке Рыльского

Оксана Олейникова, КиевВласть

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