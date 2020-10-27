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2020-10-27
Киевскую пенсионерку задержали на краже деревьев в парке Рыльского
В Голосеевском районе столицы сотрудники “Муниципальной варты” задержали пенсионерку. Женщина выкапывала туи в парке имени Максима Рыльского.
Об этом
“От цветов перешли к деревьям. Женщина решила, что туй в парке достаточно, поэтому можно несколько выкопать и продать”, – сказано в сообщении.
Других подробностей "Муниципальная варта" не сообщает.
Напомним, в конце октября в столичном парке “Отрадный” Соломенского района неизвестные выкопали лаванду. Кусты декоративного растения коммунальщики посадили всего несколько дней назад.
Фото: страница “Муниципальной варты”
Оксана Олейникова, КиевВласть