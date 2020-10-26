В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)
В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков. Стоимость изъятого по ценам “черного рынка” составляет около 25 тыс. гривен.
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Патрулируя территорию Святошинского района столицы, на улице Котельникова ювенальные полицейские заметили молодого человека, который подозрительно себя вел. После того как инспекторы попросили парня показать содержимое сумки, он пытался бежать.
В ходе проверки у правонарушителя обнаружили 17 пластмассовых контейнеров и два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу района, которая задокументировала преступление.
По месту жительства парня правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили еще 64 пластиковых емкости с зеленым вещественной растительного происхождения, со слов – каннабис. Все вещества изъяли и направили на экспертное исследование.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 22-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Как пояснил последний, наркотические средства он приобрел через интернет, чтобы в дальнейшем сбыть путем “закладок”.
По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.
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Фото: столичная полиция