В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)

В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)

В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков. Стоимость изъятого по ценам “черного рынка” составляет около 25 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве

Патрулируя территорию Святошинского района столицы, на улице Котельникова ювенальные полицейские заметили молодого человека, который подозрительно себя вел. После того как инспекторы попросили парня показать содержимое сумки, он пытался бежать.

В ходе проверки у правонарушителя обнаружили 17 пластмассовых контейнеров и два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, внешне похожим на каннабис. На место сразу вызвали следственно-оперативную группу района, которая задокументировала преступление.

По месту жительства парня правоохранители провели неотложный обыск, в ходе которого обнаружили еще 64 пластиковых емкости с зеленым вещественной растительного происхождения, со слов – каннабис. Все вещества изъяли и направили на экспертное исследование.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 22-летний киевлянин, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Как пояснил последний, наркотические средства он приобрел через интернет, чтобы в дальнейшем сбыть путем “закладок”.

По данному факту следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает от шести до десяти лет лишения свободы.

Как сообщала KV, недавно правоохранители Киевской области прекратили деятельность сети сбыта наркотиков и ликвидировали нарколабораторию. Работники Белоцерковского отдела полиции совместно со Службой безопасности Украины задокументировали преступную деятельность группы лиц, причастных к изготовлению и распространению амфетамина.

Фото: столичная полиция


Сергей Албул, КиевВласть

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