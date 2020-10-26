За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 15 человек

В столице за минувшие сутки, 25 октября, коронавирус обнаружили у 308 человек. 15 больных умерли. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

“Количество больных коронавирус в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили в 308 человек. 15 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 699 киевлян. На сегодня в столице уже 34362 подтвержденных случая заболевания COVID-19”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Отмечается, что заболели 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет, 131 человек в возрасте от 18 до 91 года, 4 девочек от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет. Заболели, в частности, 13 медиков.

В больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева.

По словам мэра, больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе – 83, в Деснянском – 44 и в Днепровском районе – 43 случая. Сегодня в столичных больницах лечатся 1 856 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациентов – в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных. 

Как сообщала KV, за минувшие сутки, 25 октября, в Украине выявлены 5 426 новых носителей коронавируса. За сутки выздоровели 1 029 пациентов.

Напомним, с сегодняшнего дня, 26 октября, в Украине обновятся карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону вошли Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы. Столица – в “оранжевой” зоне. 

Отметим, в середине октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

Фото: “Украинская правда”


Сергей Албул, КиевВласть

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