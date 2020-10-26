На столичной Лукьяновке появился автомат, меняющий пластиковые бутылки на корм для бездомных животных

Возле парка Котляревского на столичной Лукьяновке появился автомат, который меняет пластиковые бутылки на корм для бездомных животных. Бокс установила общественная организация “Япомога”.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице в соцсети Facebook “Япомога”.

“Теперь каждый из нас может сделать два добрых дела одновременно – правильно утилизировать пластик и накормить бездомных животных”, – сказано в сообщении.

Автомат принимает любые пластиковые бутылки, а не только из-под напитков, и взамен выдает 50 граммов корма. Кроме миски, куда насыпается корм, в автомате есть миска, в которую можно налить воды животным. Пополняют запас корма сотрудники проекта “Япомога”.

Отмечается, что в планах организации установить боксы в каждом районе Киева , а также других городах Украины.

“Япомога” – платформа для обмена бонусов, скидок и кэшбэк на совместную “легкую” благотворительность (easy giving).

Напомним, руководство КП “Киевская городская больница ветеринарной медицины" заказало строительство Центра защиты животных на ул. Автопарковой. Подряд на 131 млн гривен получило ООО “Промин Строй Сервис”. До конца 2022 года эта компания должна будет возвести здания Центра и проложить в них коммуникации.

Фото: страница “Япомога”