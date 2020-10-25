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2020-10-25
Неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”
Неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”. Коммунальщики просят возможных свидетелей о помощи.
Об этом
“Внимание! Просим помощи! Сегодня неизвестными были похищены две конструкции карт с выставки цветов “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”, – говорится в сообщении.
Работники коммунального предприятия просят возможных свидетелей сообщить об имеющейся информации через соцсеть или позвонить 044-594-82-00.
Фото: КП СЗН Днепровского района
Сергей Албул, КиевВласть