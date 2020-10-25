Неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”

Неизвестные украли элементы цветочной конструкции &ldquo;Алиса в стране чудес&rdquo; в парке &ldquo;Победа&rdquo;

Неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”. Коммунальщики просят возможных свидетелей о помощи. 

Об этом KV стало известно из сообщения КП СЗН Днепровского района.

“Внимание! Просим помощи! Сегодня неизвестными были похищены две конструкции карт с выставки цветов “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”, – говорится в сообщении.

Работники коммунального предприятия просят возможных свидетелей сообщить об имеющейся информации через соцсеть или позвонить 044-594-82-00.

Фото: КП СЗН Днепровского района


Сергей Албул, КиевВласть

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