Неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”. Коммунальщики просят возможных свидетелей о помощи.

Об этом KV стало известно из сообщения КП СЗН Днепровского района.

“Внимание! Просим помощи! Сегодня неизвестными были похищены две конструкции карт с выставки цветов “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”, – говорится в сообщении.

Работники коммунального предприятия просят возможных свидетелей сообщить об имеющейся информации через соцсеть или позвонить 044-594-82-00.

Фото: КП СЗН Днепровского района