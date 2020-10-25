За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 10 человек
В Киеве за минувшие сутки, 24 октября, коронавирус обнаружили у 359 человек. Десять больных умерли.
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“За прошедшие сутки в Киеве обнаружили еще 359 больных коронавирусом. Умерли 10 человек. Всего коронавирус унес жизни 684 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 34 054”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели 198 женщин в возрасте от 18 до 87 лет и 142 мужчины в возрасте от 21 до 83 лет. А также 11 девочек от 6 до 17 лет и 8 мальчиков от 1 до 16 лет. Заболели также 13 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 58 человек. Всего коронавирус преодолели 11 744 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе – 68, в Деснянском – 55 и в Днепровском районе – 51 случай.
Как сообщала
Отметим, за неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства.
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