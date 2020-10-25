За сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавируса
За минувшие сутки, 24 октября, в Украине выявили 6 088 новых носителей коронавируса. За сутки выздоровели 1 753 пациента.
Об этом
25 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6 088 новых случаев. Всего проведено 3 025 148 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1 753 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 9 244 случая;
Волынская область – 12 222 случая;
Днепропетровская область – 12 916 случаев;
Донецкая область – 8 508 случаев;
Житомирская область – 12 188 случаев;
Закарпатская область – 12 972 случая;
Запорожская область – 7 972 случая;
Ивано-Франковская область – 18 292 случая;
Кировоградская область – 2 028 случаев;
Киев – 34 054 случая;
Киевская область – 14 544 случая;
Львовская область – 27 273 случая;
Луганская область – 3 169 случаев;
Николаевская область – 6 935 случаев;
Одесская область – 21 831 случай;
Полтавская область – 7 876 случаев;
Ровенская область – 17 469 случаев;
Сумская область – 10 403 случая;
Тернопольская область – 19 050 случаев;
Харьковская область – 32 772 случая;
Херсонская область – 3 141 случай;
Хмельницкая область – 13 300 случаев;
Черновицкая область – 19 405 случаев;
Черкасская область – 8 034 случая;
Черниговская область – 7 900 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 октября в Центр поступило 5 877 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 415 279 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Отметим, за неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства.
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