За сутки в Украине выявили более 6 тысяч новых носителей коронавируса

За минувшие сутки, 24 октября, в Украине выявили 6 088 новых носителей коронавируса. За сутки выздоровели 1 753 пациента.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава.

25 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 343 498 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 391 летальный, 141 508 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6 088 новых случаев. Всего проведено 3 025 148 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 1 753 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 9 244 случая;

Волынская область – 12 222 случая;

Днепропетровская область – 12 916 случаев;

Донецкая область – 8 508 случаев;

Житомирская область – 12 188 случаев;

Закарпатская область – 12 972 случая;

Запорожская область – 7 972 случая;

Ивано-Франковская область – 18 292 случая;

Кировоградская область – 2 028 случаев;

Киев – 34 054 случая;

Киевская область – 14 544 случая;

Львовская область – 27 273 случая;

Луганская область – 3 169 случаев;

Николаевская область – 6 935 случаев;

Одесская область – 21 831 случай;

Полтавская область – 7 876 случаев;

Ровенская область – 17 469 случаев;

Сумская область – 10 403 случая;

Тернопольская область – 19 050 случаев;

Харьковская область – 32 772 случая;

Херсонская область – 3 141 случай;

Хмельницкая область – 13 300 случаев;

Черновицкая область – 19 405 случаев;

Черкасская область – 8 034 случая;

Черниговская область – 7 900 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 октября в Центр поступило 5 877 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 415 279 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV , на 9:00 субботы, 24 октября, в Украине зафиксировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 7 014 новых случаев. Всего проведено 2 991 893 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 177 пациентов.

Отметим, за неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства.