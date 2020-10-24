Сегодня ночью Украина перейдет на зимнее время

В 4 утра стрелки часов переведут на один час назад.

В ночь на воскресенье, 25 октября, Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Переведение часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины».

Согласно постановлению, на территории Украины ежегодно часовая стрелка переводится на час вперед в последнее воскресенье марта в 3:00 и в последнее воскресенье октября в 4:00 - на час назад.

"Летний" и "зимний" порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года. Сейчас более 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Напомним, в 2018 году более 80% европейцев высказались за отмену перевода часов. Большинство проголосовавших предпочли бы оставить летнее время.

В прошлом году Европарламент одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в ЕС переведут в 2021 году.

В начале октября первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук зарегистрировал законопроект, который отменяет сезонный перевод часов и предусматривает закрепление единого киевского времени по всей территории Украины.