В Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемии

В целом по стране из-за коронавируса умерло более 4 тысяч человек.

В Польше в течение 23 октября зафиксировали рекордное количество смертей - 179. Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения.

Отмечено, что 29 человек умерли непосредственно от COVID-19, а 150 - от других болезней, осложненных коронавирусной инфекцией.

Второй день подряд в Польше регистрируют более 13 500 новых случаев.

В субботу сообщили, что ковид-19 обнаружили у президента Анджея Дуды.

С начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились почти 242 тысячи человек. Выздоровели 110 тыс. человек. Умерли 4 351 человек. В больницах Польши находятся 11 496 человек.

В связи с ухудшением ситуации, на Национальном стадионе в Варшаве строят временный госпиталь для больных ковидом.

С сегодняшнего дня всю территорию страны объявили красной зоной. Школьников перевели на дистанционное обучение, дети до 16 лет могут выходить из дома только под присмотром родителей. Рестораны и пабы не смогут принимать клиентов, но смогут организовывать кейтеринг. Нельзя собираться больше пяти человек. Ограничения будут действовать минимум две недели.