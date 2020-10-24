За сутки в Украине снова выявлено более 7 тысяч носителей коронавируса

На 9:00 сегодня, 24 октября, в Украине зафиксировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 7 014 новых случаев. Всего проведено 2 991 893 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 177 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Сейчас носители коронавируса обнаружены:

Винницкая область – 9081 случай;

Волынская область – 12 009 случаев;

Днепропетровская область – 12 685 случаев;

Донецкая область – 8410 случаев;

Житомирская область – 11 748 случаев;

Закарпатская область – 12 801 случай;

Запорожская область – 7792 случая;

Ивано-Франковская область – 17 984 случая;

Кировоградская область – 1955 случаев;

Киев – 33695 случаев;

Киевская область – 14 247 случаев;

Львовская область – 26 868 случаев;

Луганская область – 3083 случая;

Николаевская область – 6790 случаев;

Одесская область – 21 491 случай;

Полтавская область – 7694 случая;

Ровенская область – 17 257 случаев;

Сумская область – 10 112 случаев;

Тернопольская область – 18 849 случаев;

Харьковская область – 32 112 случаев;

Херсонская область – 3061 случай;

Хмельницкая область – 12863 случаи;

Черновицкая область – 19 116 случаев;

Черкасская область – 7921 случай;

Черниговская область – 7786 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 октября в Центр поступило 7395 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 409 402 сообщение о подозрении на COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации (КГГА), за минувшие сутки в столице выявлено 560 носителей коронавируса. 18 человек, больных коронавирусом, за сутки умерли.

“Заболевание коронавирус за минувшие сутки в Киеве обнаружили в 560 человек. 18 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 674 киевлян. На сегодня в столице уже 33 695 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко, и уточнил, что в больницы было госпитализировано 47 пациентов.

За сутки в Киеве выздоровело 197 человек. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева .

Как ранее сообщала KV , в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Киеве необходимо проверить состояния здоровья работников транспортной инфраструктуры и работников учебных заведений. Оплатить эту проверку должен городской бюджет.