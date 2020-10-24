За сутки в Украине снова выявлено более 7 тысяч носителей коронавируса
На 9:00 сегодня, 24 октября, в Украине зафиксировано 337 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 289 летальных, 139 755 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 7 014 новых случаев. Всего проведено 2 991 893 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 2 177 пациентов.
Об этом
Сейчас носители коронавируса обнаружены:
Винницкая область – 9081 случай;
Волынская область – 12 009 случаев;
Днепропетровская область – 12 685 случаев;
Донецкая область – 8410 случаев;
Житомирская область – 11 748 случаев;
Закарпатская область – 12 801 случай;
Запорожская область – 7792 случая;
Ивано-Франковская область – 17 984 случая;
Кировоградская область – 1955 случаев;
Киев – 33695 случаев;
Киевская область – 14 247 случаев;
Львовская область – 26 868 случаев;
Луганская область – 3083 случая;
Николаевская область – 6790 случаев;
Одесская область – 21 491 случай;
Полтавская область – 7694 случая;
Ровенская область – 17 257 случаев;
Сумская область – 10 112 случаев;
Тернопольская область – 18 849 случаев;
Харьковская область – 32 112 случаев;
Херсонская область – 3061 случай;
Хмельницкая область – 12863 случаи;
Черновицкая область – 19 116 случаев;
Черкасская область – 7921 случай;
Черниговская область – 7786 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 24 октября в Центр поступило 7395 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 409 402 сообщение о подозрении на COVID-19.
Как
“Заболевание коронавирус за минувшие сутки в Киеве обнаружили в 560 человек. 18 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 674 киевлян. На сегодня в столице уже 33 695 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”, – отметил мэр Киева Виталий Кличко, и уточнил, что в больницы было госпитализировано 47 пациентов.
За сутки в Киеве выздоровело 197 человек. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева.
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