В Киеве за прошедшие сутки зарегистрировали больше всего смертей от коронавируса

По общему количеству летальных исходов столица находится на втором месте после Львовской области.

В Киеве на протяжении 23 октября умерли 18 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель смертности в столице с начала вспышки. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Всего ковид унес жизни 674 киевлян. Больше только во Львовской области - 767.

За минувшие сутки болезнь подтвердили у 560 жителей столицы, 47 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 101, в Соломенском - 71 и в Оболонском районе - 64 случая.

По количеству активных больных Киев находится на втором месте после Харьковской области. В столице сейчас болеют 21 335 человек.

Ранее рекордный показатель смертности в Киеве зарегистрировали 19 октября. Тогда погибли 17 киевлян.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили более 7 тысяч новых заражений. Жертвами болезни стали 125 человек, из них 14 - во Львовской области, по 10 - в Киевской, Одесской, Полтавской областях.