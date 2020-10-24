Больницы для больных с ковидом заняты более чем на 60%, - МОЗ

За минувшие сутки госпитализированы 1 058 человек.

В Украине больницы для пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом заняты на 61,7%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая сложная ситуация в Одесской (79,4%) и Запорожской (76,1%) областях. Во всех областях, кроме Херсонской, загруженность коек выше 50%.

Министр Максим Степанов во время брифинга сообщил, что за минувшие сутки в Украине госпитализировали 1 058 человек.

По состоянию на 21 октября в больницах находились 23 тысячи пациентов с подозрением или подтвержденным ковидом. В середине октября Степанов сообщал, что коечный фонд составляет 34 тысячи, готовили еще 6 500 коек.

Согласно результатам моделирования Киевской школы экономики, каждая пятая больница первой волны критически заполнена больными ковидом. В 54 учреждениях реанимационные койки заполнены на 100%.

Ранее Министерство здравоохранения разработало план действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности для медицинской системы. Сейчас страна находится на первом уровне, когда ежедневное количество случаев в пределах 5000-7000. По словам министра, это тот уровень, который украинская система здравоохранения способна выдерживать.

Ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны на четвертом уровне, если ежедневное количество новых инфицированных достигнет 20 тысяч.