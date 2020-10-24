В ночь на завтра, 25 октября, Украина перейдет на “зимнее время”

В ночь на завтра, 25 октября, Украина перейдет на &ldquo;зимнее время&rdquo;

В ночь на воскресенье, 25 октября, стрелки часов переведут на час назад. Таким образом, Украина перейдет на “зимнее время”.

Об этом KV стало известно из постановления Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года.

Порядок исчисления времени в Украине регламентируется постановлением Кабмина №509 от 13 мая 1996 года, подписанное действующим тогда премьер-министром Евгением Марчуком и министром кабинета министров Валерием Пустовойтенко.

Согласно постановлению, на территории Украины действует такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Также этим же постановлением устанавливается, что движение железнодорожного, водного, воздушного и междугородного автомобильного транспорта общего пользования, а также работа междугородной телефонной и телеграфной связи на территории Украины осуществляется по киевскому времени. 

Напомним, Украина переходит на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Украина пыталась отказаться от перевода часов в 2011 году, однако позже это решение отменили. При этом остаться предполагалось на летнем времени, при том что для Украины, по словам экспертов, более естественно зимнее время.

В настоящее время режим перехода на летнее время практикуется более чем в 70 странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Считается, что переход на летнее время дает экономию электроэнергии, поскольку максимум рабочих часов приходится на светлое время суток, и уменьшает вредные выбросы в атмосферу. 

Отметим, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в октябре 2020 года в парламенте законопроект (№ 4201 "Об исчислении времени в Украине"), который предусматривает закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. По словам Стефанчука, проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны РФ, которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время. По словам вице-спикера, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, в середине октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

Фото: pixabay


Сергей Албул, КиевВласть

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