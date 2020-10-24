В ночь на завтра, 25 октября, Украина перейдет на “зимнее время”

В ночь на воскресенье, 25 октября, стрелки часов переведут на час назад. Таким образом, Украина перейдет на “зимнее время”.

Об этом KV стало известно из постановления Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года.

Порядок исчисления времени в Украине регламентируется постановлением Кабмина №509 от 13 мая 1996 года, подписанное действующим тогда премьер-министром Евгением Марчуком и министром кабинета министров Валерием Пустовойтенко.

Согласно постановлению, на территории Украины действует такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

Также этим же постановлением устанавливается, что движение железнодорожного, водного, воздушного и междугородного автомобильного транспорта общего пользования, а также работа междугородной телефонной и телеграфной связи на территории Украины осуществляется по киевскому времени.

Напомним, Украина переходит на летнее и зимнее время, начиная с 1981 года. Украина пыталась отказаться от перевода часов в 2011 году, однако позже это решение отменили. При этом остаться предполагалось на летнем времени, при том что для Украины, по словам экспертов, более естественно зимнее время.

В настоящее время режим перехода на летнее время практикуется более чем в 70 странах мира. Последней страной, которая отказалась от этого, стала Турция.

Считается, что переход на летнее время дает экономию электроэнергии, поскольку максимум рабочих часов приходится на светлое время суток, и уменьшает вредные выбросы в атмосферу.

Отметим, первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в октябре 2020 года в парламенте законопроект (№ 4201 "Об исчислении времени в Украине"), который предусматривает закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. По словам Стефанчука, проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны РФ , которая на временно оккупированных территориях Украины противоправно установила свое время. По словам вице-спикера, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, в середине октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

Фото: pixabay