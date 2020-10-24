Полиция Киева установила личности двоих подозреваемых в избиении участника АТО

Полиция Киева установила личности двоих подозреваемых в избиении участника АТО

На ул. Тютюнника в столице двое мужчин из-за конфликта на дороге избили участника АТО и его жену. Сотрудники полиции Киева установили их личности, и сообщили о подозрении одному из мужчин.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

“Мы установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения Правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще пассажир БМВ и начал бить не только водителя Ауди, но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия”, – сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили двух человек, возможно причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в хулиганстве. 

Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее сообщали в соцсетях, ветерана АТО Ивана Деева (на фото) избили еще 16 октября. Он был освобожден из плена, где находился почти 3 года, в декабре прошлого года.

Напомним, бывшего узника Кремля Владимира Балуха, ранее избитого в столичном Гидропарке, выписали из больницы скорой помощи.

Фото: фейсбук Николая Потоцкого


Александр Кравченко, КиевВласть

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