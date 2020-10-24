СБУ разоблачила преступную группировку, которая с участием правоохранителей занималось рейдерством и сбытом оружия

Правоохранители одновременно провели 45 обысков в четырех городах. Двух организаторов и двух активных участников ОПГ задержали.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалась на проведении незаконной детективной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, изготовлении и сбыте наркотиков. Об этом сообщает Офис генпрокурора в субботу.

По данным следствия, в состав группировки входили бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний. Роли в ОПГ были четко распределены.

"Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи", - говорится в сообщении.

Члены ОПГ также сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из ООС, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве , Харькове, Житомире и Хмельницком по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и мест дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов.

Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовали для получения и передачи конфиденциальной информации, а также боеприпасы и наркотические вещества.

Сейчас двум организаторам сообщено о подозрении по трем статьям: ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации), ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Двум активным участникам сообщено о подозрении по ст. 263 УК.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в сентябре правительство одобрило программу по борьбе с организованной преступностью на пять лет.