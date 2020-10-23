За снятие ареста с квартиры сотрудник нацполиции и прокурор требовали у киевлянина 10 тысяч долларов

Вчера, 22 октября, следователи Госбюро расследований (ГБР) задержали работника центрального аппарата Нацполиции и прокурора Киевской местной прокуратуры во время получения взятки. Правоохранители требовали у киевлянина 10 тысяч долларов за снятие ареста с квартиры в центральном районе столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР на странице в соцсети Facebook.

“По предварительной информации, прокурор и работник Нацполиции в течение сентября – октября 2020 года, требовали и получили от жителя города Киева неправомерную выгоду в сумме 10 000 долларов США”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за эту сумму должностные лица обещали снять арест с квартиры жены потерпевшего, расположенной в центральной части Киева .

В начале октября следовали задокументировали получение правоохранителями первой части суммы – 5 тысяч долларов, а 22 октября они были задержаны при получении второй части суммы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в октябре с.г. сотрудники столичной прокуратуры, СБУ и ГБР задержали в Киеве при получении взятки госисполнителя и посредника. Размер взятки составил 1 тыс. долларов.

Фото: скриншот видео ГБР