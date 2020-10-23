За снятие ареста с квартиры сотрудник нацполиции и прокурор требовали у киевлянина 10 тысяч долларов

За снятие ареста с квартиры сотрудник нацполиции и прокурор требовали у киевлянина 10 тысяч долларов

Вчера, 22 октября, следователи Госбюро расследований (ГБР) задержали работника центрального аппарата Нацполиции и прокурора Киевской местной прокуратуры во время получения взятки. Правоохранители  требовали у киевлянина 10 тысяч долларов за снятие ареста с квартиры в центральном районе столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГБР на странице в соцсети Facebook.

“По предварительной информации, прокурор и работник Нацполиции в течение сентября – октября 2020 года, требовали и получили от жителя города Киева неправомерную выгоду в сумме 10 000 долларов США”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что за эту сумму должностные лица обещали снять арест с квартиры жены потерпевшего, расположенной в центральной части Киева.

В начале октября следовали задокументировали получение правоохранителями первой части суммы – 5 тысяч долларов, а 22 октября они были задержаны при получении второй части суммы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в октябре с.г. сотрудники столичной прокуратуры, СБУ и ГБР задержали в Киеве при получении взятки госисполнителя и посредника. Размер взятки составил 1 тыс. долларов.

Фото: скриншот видео ГБР

За снятие ареста с квартиры сотрудник нацполиции и прокурор требовали у киевлянина 10 тысяч долларов

Оксана Олейникова, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Франции 18-летний чеченец убил школьного учителяВо Франции 18-летний чеченец убил школьного учителя
Сильный ветер снес крыши и повалил деревья в КропивницкомСильный ветер снес крыши и повалил деревья в Кропивницком
Во Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка МухаммедаВо Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда
В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свинейВ Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней
Елизавета II помиловала осужденного за убийство человека, который в прошлом году бивнем нарвала остановил террористаЕлизавета II помиловала осужденного за убийство человека, который в прошлом году бивнем нарвала остановил террориста
Блок рекламы


Похожие новости
За минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцевЗа минувшие сутки коронавирусом заразились 7 тысяч украинцев
Сотрудник СБУ пообещал найти угнанное авто за 5 тысяч долларовСотрудник СБУ пообещал найти угнанное авто за 5 тысяч долларов
На Киевщине дочь блогера хотели похитить ради выкупа в $200 тысячНа Киевщине дочь блогера хотели похитить ради выкупа в $200 тысяч
Сотрудник столичного частного ВУЗа требовал взятку за выдачу иностранцам приглашений на обучениеСотрудник столичного частного ВУЗа требовал взятку за выдачу иностранцам приглашений на обучение
В Украине выявлено около 5,5 тысяч новых носителей коронавирусной болезниВ Украине выявлено около 5,5 тысяч новых носителей коронавирусной болезни
На Киевщине следователя полиции поймали на взятке в 4000 долларовНа Киевщине следователя полиции поймали на взятке в 4000 долларов
Из больниц Киева с начала года уволилось более 7 тысяч сотрудников, - КличкоИз больниц Киева с начала года уволилось более 7 тысяч сотрудников, - Кличко
В Украине зафиксировано более 5 тысяч новых носителей коронавирусаВ Украине зафиксировано более 5 тысяч новых носителей коронавируса
Рекорд больных на коронавирус: за сутки в Украине зафиксировано более 5 тысяч человекРекорд больных на коронавирус: за сутки в Украине зафиксировано более 5 тысяч человек
Количество инфицированных коронавирусом в Киеве превысило 25 тысячКоличество инфицированных коронавирусом в Киеве превысило 25 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости