Дело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в суд

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Дело мужчины, напавшего на женщину в поезде "Мариуполь-Киев", передали в суд
Фото: gp.gov.ua

Киевская местная прокуратура №9 передала в суд дело мужчины, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования женщины в вагоне поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Досудебным расследованием установлено, что 31 июля 2020 года в одном из вагонов пассажирского поезда подозреваемый избил и пытался изнасиловать женщину в присутствии ее малолетнего сына. Потерпевшей вместе с ребенком удалось сбежать и сообщить о происшествии проводнице и пассажирам поезда.

Сразу по прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" мужчину задержали. Им оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья.

Подозреваемый находится под стражей. За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что потерпевшая Анастасия Луговая написала пост в фейсбуке.

В 2014 году в рамках реформы была расформирована транспортная милиция и наряды правоохранителей перестали патрулировать вокзалы и работать в поездах.

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