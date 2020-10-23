За сутки в Украине обнаружили 7 517 новых случаев коронавируса
Выздоровели за сутки 2 680 пациентов.
В Украине зафиксировано 7 517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки. Выздоровели за сутки 2 680 пациентов.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего в Украине по состоянию на 23 октября 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 6 164 пациента умерли, 137 578 - выздоровели.
Всего проведено 2 950 463 тестирования методом ПЦР.
Статистика в регионах:
- Винницкая область - 8923 случая;
- Волынская область - 11 792 случая;
- Днепропетровская область - 12 380 случаев;
- Донецкая область - 8160 случаев;
- Житомирская область - 11 264 случая;
- Закарпатская область - 12 541 случай;
- Запорожская область - 7495 случаев;
- Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;
- Кировоградская область - 1858 случаев;
- г. Киев - 33135 случаев;
- Киевская область - 13 958 случаев;
- Львовская область - 26 399 случаев;
- Луганская область - 2985 случаев;
- Николаевская область - 6602 случая;
- Одесская область - 21 128 случаев;
- Полтавская область - 7532 случая;
- Ровенская область - 16 985 случаев;
- Сумская область - 9888 случаев;
- Тернопольская область - 18 613 случаев;
- Харьковская область - 31 592 случая;
- Херсонская область - 2951 случай;
- Хмельницкая область - 12 413 случаев;
- Черновицкая область - 18 811 случаев;
- Черкасская область - 7704 случая;
- Черниговская область - 7582 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, сегодня, 23 октября, Украина поднялась на 23 место среди стран мира по распространению коронавируса, передвинув Пакистан на 24 место.
Ранее Министерство здравоохранения разработало план действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности для медицинской системы.
Первый уровень - ежедневное количество случаев в пределах 5000-7000. Это тот уровень, который украинская система здравоохранения, по словам министра, способна выдерживать. Сейчас наше государство находится именно на этом уровне.
Второй уровень - заполнение коек фонда больных ковидом на примерно 70% по стране. При этом ориентировочное ежедневное количество больных - 8-10 тыс.
Третий уровень - ежедневное количество новых больных достигнет 11000-15000, а заполненность коек больными ковидом составит не менее 85%.
Четвертый уровень наступит, если ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, а ежедневное количество новых инфицированных будет около 20 тысяч.