За сутки в Украине обнаружили 7 517 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 7 517 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных за сутки. Выздоровели за сутки 2 680 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего в Украине по состоянию на 23 октября 330 396 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 6 164 пациента умерли, 137 578 - выздоровели.

Всего проведено 2 950 463 тестирования методом ПЦР.

Статистика в регионах:

Винницкая область - 8923 случая;

Волынская область - 11 792 случая;

Днепропетровская область - 12 380 случаев;

Донецкая область - 8160 случаев;

Житомирская область - 11 264 случая;

Закарпатская область - 12 541 случай;

Запорожская область - 7495 случаев;

Ивано-Франковская область - 17 705 случаев;

Кировоградская область - 1858 случаев;

г. Киев - 33135 случаев;

- 33135 случаев; Киевская область - 13 958 случаев;

Львовская область - 26 399 случаев;

Луганская область - 2985 случаев;

Николаевская область - 6602 случая;

Одесская область - 21 128 случаев;

Полтавская область - 7532 случая;

Ровенская область - 16 985 случаев;

Сумская область - 9888 случаев;

Тернопольская область - 18 613 случаев;

Харьковская область - 31 592 случая;

Херсонская область - 2951 случай;

Хмельницкая область - 12 413 случаев;

Черновицкая область - 18 811 случаев;

Черкасская область - 7704 случая;

Черниговская область - 7582 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, сегодня, 23 октября, Украина поднялась на 23 место среди стран мира по распространению коронавируса, передвинув Пакистан на 24 место.

Ранее Министерство здравоохранения разработало план действий в соответствии с четырьмя уровнями опасности для медицинской системы.

Первый уровень - ежедневное количество случаев в пределах 5000-7000. Это тот уровень, который украинская система здравоохранения, по словам министра, способна выдерживать. Сейчас наше государство находится именно на этом уровне.

Второй уровень - заполнение коек фонда больных ковидом на примерно 70% по стране. При этом ориентировочное ежедневное количество больных - 8-10 тыс.

Третий уровень - ежедневное количество новых больных достигнет 11000-15000, а заполненность коек больными ковидом составит не менее 85%.

Четвертый уровень наступит, если ресурсы системы здравоохранения будут исчерпаны, а ежедневное количество новых инфицированных будет около 20 тысяч.