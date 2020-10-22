На Киевщине произошел пожар на предприятии по переработке химикатов и медпрепаратов, есть пострадавшие

В городе Обухов Киевской области произошел пожар на территории предприятия, которое специализируется на утилизации химических веществ и медицинских препаратов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что ожоги получили четверо работников предприятия.

"22 октября в 13:45 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в г. Обухове на ул. Промышленной. На место вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухова и спасатели Кагарлыкского, Белоцерковского, Васильковского и Киево-Святошинского районов", - говорится в сообщении.

На месте спасатели установили, что пожар возник непосредственно в ангаре на площади 150 кв. м, пристроенном к металлическому складскому помещению, площадь которого составляет 600 кв. м.

Фото: ГСЧС

Пожару присвоили второй ранг сложности. На место происшествия были направлены девять единиц техники и 42 человека личного состава. Огонь был локализован в 14:36, продолжается ликвидация пожара.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Напомним, 20 октября на фабрике вблизи Одессы произошел масштабный пожар на заводе по изготовлению металлических дверей.