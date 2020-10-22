На улице Соломенской в Киеве мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа

На улице Соломенской в Киеве мать с ребенком выпали из окна 9-го этажа

Днем 22 октября на улице Соломенской в Киеве мать с 6-летней дочерью выпали из окна 9-этажного здания. Полиция пока не может сказать, был ли это несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство. 

Об этом KV стало известно из сообщения “Интерфакс-Украина”. 

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 29-летней женщины и 6-летнего ребенка, выпавших из окна на девятом этаже многоэтажного дома в Соломенском районе Киева.

Как рассказал журналистам в четверг в Киеве начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, трагедия произошла около 13:00.

"Открыто уголовное производство по статье" Умышленное убийство ", – сказал Корищенко, отметив, что пока полиция не может сказать, был ли это несчастный случай, самоубийство или умышленное убийство.

Сейчас, по его словам, полиция осуществляет осмотр места трагедии. В квартире на момент случившегося находился близкий родственник этой женщины.

Крищенко также добавил, что, по имеющейся информации, в этой семье были жизненные проблемы.

Как сообщала KV, за неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства.

Фото: dtp.kiev.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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