В деле об убийстве учителя во Франции открыто производство против 7 человек

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции подозревает в причастности к убийству двух школьников и отца школьницы.

В деле об убийстве учителя во Франции открыто производство против 7 человек
Фото: nbcnews.com

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции открыла производство против семерых подозреваемых по делу об убийстве учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа.

Об этом пишет Немецкая волна.

Подозреваемых, в частности, обвиняют в пособничестве убийству с террористической подоплекой.

Среди подозреваемых - 14-летний и 15-летний школьники, обвиняемые в предоставлении напавшему за денежное вознаграждение информации об имени учителя и адресе школы.

Среди подозреваемых также отец школьницы, который раскритиковал Пати за карикатуры на пророка Мухаммеда и призвал к действиям против учителя. Также подозреваемый контактировал с напавшим в день совершения преступления.

Ранее французская полиция взяла под стражу девять человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя.

Напомним, 16 октября в жилом пригороде Парижа парень кухонным ножом отсек голову учителя истории, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После убийства он попытался скрыться. Полицейские застрелили его во время преследования.

Свидетели рассказали, что перед нападением террорист якобы прокричал "Аллах акбар".

Антитеррористическая прокуратура Франции установила, что убийство совершил 18-летний чеченец Абдуллах А., родившийся в Москве.

Парень прибыл во Францию вместе со своими родителями, получившими статус беженцев десять лет назад. О его радикальных взглядах полиции не было известно.

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