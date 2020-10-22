В Деснянском районе Киева мужчина пытался совершить самосожжение
Вчера, 21 октября, в Деснянском районе столицы 53-летний мужчина пытался сжечь себя. К счастью, ожогами было повреждено только 7% его тела.
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“В Деснянском районе мужчина 53 лет решил совершить самосожжение, к счастью, до худшего не дошло. Госпитализирован в ожоговое отделение с ожогами 1-2 ст. с поражением 7% шеи и верхней части туловища”, – сказано в сообщении.
Как уточнили медики, есть подозрение, что мужчина перед попыткой самосожжения употреблял алкоголь
Напомним, 14 октября скончался 49-летний ветеран АТО/ООС Николай Микитенко. В ночь на 11 октября он совершил самосожжение на Майдане Независимости в центре столицы в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.
Фото: соцсети