В Деснянском районе Киева мужчина пытался совершить самосожжение

В Деснянском районе Киева мужчина пытался совершить самосожжение

Вчера, 21 октября, в Деснянском районе столицы 53-летний мужчина пытался сжечь себя. К счастью, ожогами было повреждено только 7% его тела.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева в соцсети Фейсбук.

“В Деснянском районе мужчина 53 лет решил совершить самосожжение, к счастью, до худшего не дошло. Госпитализирован в ожоговое отделение с ожогами 1-2 ст. с поражением 7% шеи и верхней части туловища”, – сказано в сообщении. 

Как уточнили медики, есть подозрение, что мужчина перед попыткой самосожжения употреблял алкоголь

Напомним, 14 октября скончался 49-летний ветеран АТО/ООС Николай Микитенко. В ночь на 11 октября он совершил самосожжение на Майдане Независимости в центре столицы в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

Фото: соцсети


Александр Кравченко, КиевВласть

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