МВД: за сутки коронавирус обнаружили у 434 правоохранителей

В Киевском гарнизоне загружены уже 97% коечного фонда.

За сутки, 22 октября, в системе Министерства внутренних дел коронавирусную болезнь диагностировали у 434 правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-центр МВД.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано: в Днепропетровской (+67), Запорожской (+36), Хмельницкой (22) областях и в Киеве (+43).

"С начала пандемии 340 тысяч работников системы МВД находятся на передовой борьбы с болезнью. За это время заболело 10 196 правоохранителей, выздоровели - 9 395, умерло - 26", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские учреждения системы МВД в 24 областях загружены на 50-90% в зависимости от региона. В Киевском гарнизоне загруженность коечного фонда составляет 97%.

Напомним, в начале октября глава МВД Арсен Аваков попросил еще 1,9 миллиарда из антиковидного фонда на доплаты полицейским.

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