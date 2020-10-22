За неделю в киевских больницах для пациентов с COVID-19 произошли два самоубийства

За неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства.

Об этом KV стало известно из публикации РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец.

Максимец сообщила, что оба погибших находились в инфекционных отделениях двух столичных больниц.

Женщина, которая находилась на лечении в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа и получила травмы несовместимы с жизнью.

"По словам свидетелей, женщина перед тем как спрыгнуть вела себя эмоционально неадекватно", – сообщила Максимец.

Кроме того отмечается. что 20 октября поступило сообщение из Киевской городской клинической больницы №8 о том, что с 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.

По этим фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК (“Умышленное убийство” с отметкой “самоубийство”).

Полиция устанавливает обстоятельства и возможные причины происшествий.

Напомним, в конце сентября т. г. в Киевской городской клинической больнице № 4, которая ориентирована на лечение коронавируса, произошло два самоубийства. В течении двух суток два пациента выбросились из одного и того же окна второго этажа здания больницы.

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