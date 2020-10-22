За прошедшие сутки в Киеве выявлено больше всего случаев ковида с начала пандемии

Уже 32,5 тысячи киевлян заразились коронавирусом.

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано наибольшее количество больных за весь период пандемии. Коронавирусная болезнь лабораторно подтверждена у 631 человека. В целом 32,5 тысячи киевлян заразились COVID-19.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

21 октября в Киеве умерли 15 больных с ковидом. В общем коронавирус унес жизни 642 киевлян.

Заболели 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет, 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 5 девочек от 5 до 17 лет и 12 мальчиков от 11 месяцев до 16 лет. Среди заболевших - 23 медика.

В больницы столицы госпитализировали еще 46 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус побороли 11 304 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (96), Соломенском (95) и Оболонском (94 случая) районах столицы.

20 октября в Киеве зафиксировали рекордное количество связанных с ковидом смертей. В столице за сутки умерли 23 пациента с подтвержденным COVID-19.

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