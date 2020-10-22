Сотрудник СБУ пообещал найти угнанное авто за 5 тысяч долларов
В Харькове правоохранители задержали сотрудника СБУ, который вымогал и получил взятку в размере 5 тысяч долларов, обещая взамен найти украденный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По версии следствия, взятку вымогал старший оперуполномоченный Главного отдела защиты национальной государственности Управления СБУ в Харьковской области. Взамен он пообещал найти угнанный автомобиль, а потом посодействовать, чтобы его вернули владельцу.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленника задержали сразу после получения взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления, отстранении от должности и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.
Какой именно автомобиль пообещал за взятку найти сотрудник СБУ – не сообщается. Понятно, что речь шла про очень дорогую модель, учитывая размер взятки и должность фигуранта.