Сотрудник СБУ пообещал найти угнанное авто за 5 тысяч долларов

В Харькове правоохранители задержали сотрудника СБУ , который вымогал и получил взятку в размере 5 тысяч долларов, обещая взамен найти украденный автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По версии следствия, взятку вымогал старший оперуполномоченный Главного отдела защиты национальной государственности Управления СБУ в Харьковской области. Взамен он пообещал найти угнанный автомобиль, а потом посодействовать, чтобы его вернули владельцу.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Злоумышленника задержали сразу после получения взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления, отстранении от должности и избрании меры пресечения. Следствие продолжается.