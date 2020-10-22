Саша Барон Коэн разыграл Руди Джулиани для съемок второй ленты "Борат"

Джулиани сняли на видео, когда тот лежал на кровати с руками внутри своих брюк в присутствии актрисы, которая притворялась тележурналисткой.

Саша Барон Коэн разыграл Руди Джулиани для съемок второй ленты "Борат"
Фото: Amazon Prime

Британский комик и режиссер Саша Барон Коэн разыграл адвоката американского президента Руди Джулиани, тайно сняв его в продолжении своей картины "Борат".

Бывший мэр Нью-Йорка и личный помощник Дональда Трампа был снят на видео во время того, как он лежал на кровати с руками внутри своих брюк в присутствии актрисы, которая притворялась тележурналисткой. Эта девушка является героиней фильма о Борате и играла его дочь, пишет The Guardian.

Розыгрыш заключается в том, что Коэн, играющий Бората, и его кинематографическая дочь пришли якобы на интервью с Джулиани, то есть он считал их настоящей съемочной группой. На самом деле таким образом снимался эпизод для фильма "Борат".

"Журналистка" после интервью о ситуации с коронавирусом переместилась с Джулиани в спальню гостиничного номера адвоката Трампа и предложила ему выпить. Гостиничный номер был оснащен скрытыми камерами.

Девушка спрятала микрофон, после чего Джулиани показывают с расстегнутой рубашкой и рукой в штанах. Внезапно их прервал Барон Коэн - он вбежал в комнату и заявил Джулиани: "Ей 15. Она слишком стара для вас".

Отмечается, что представители Джулиани не дали The Guardian комментариев по этой ситуации.

Информация об этом инциденте появилась еще в июле, когда Джулиани вызвал полицию и заявил, что к нему ворвался странно одетый человек.

"Это было розовое бикини с кружевом под полупрозрачным верхом в сеточку, это выглядело абсурдно. У него была борода, голые ноги", - рассказывал Джулиани.

Напомним, в июле Руди Джулиани

обнародовал видео о коррупции, которое проиллюстрировано картой Украины без оккупированного Россией Крыма. В нем Джулиани рассказывает о коррупции в Демократической партии, а также о том, что Украина обнаружила пропажу $5,3 млрд иностранной помощи, но тогдашняя Администрация Барака Обамы заблокировала какое-либо расследование по этому поводу.

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