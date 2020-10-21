Новый год Киев встретит с елкой, но без концертов и фудкортов

Новый год Киев встретит с елкой, но без концертов и фудкортов

В этом году Киев в связи со сложной эпидемической ситуацией будет праздновать Новый год  без концертов, фудкортов и массовых гуляний. Однако главная елка страны традиционно будет установлена на Софийской площади.

Об этом KV стало известно из публикации “Громадського радіо”.

“Что касается Киева, мы готовимся ежедневно к разным сценариям и не останавливались ни на один день с подготовкой. В этом году мы планируем три локации на новогодние праздники. Мы их сразу разделили, чтобы было меньше скопления. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы будем быстро реагировать”-  рассказал президент Folk Ukraine (организатор новогодних праздников на Софийской площади) Игорь Добруцкий.

Добруцкий также отметил, что в Варшаве отменили новогодние празднования, учитывая не только эпидситуацию, но и в связи с необходимыми для их проведения значительными средствами (около 2 млн евро). 

“Эти средства они сохранят для медицины. У нас эта сумма в разных городах составляет примерно 25-75 млн гривен. В течение последних шести лет КГГА на этом экономила, максимальная сумма, которую тратили на празднование — это 200 тысяч гривен. То есть особой цели сэкономить у нас нет”.

Напомним, организаторы новогодних праздников на Софийской площади в Киеве обещают, что в этом году жителей и гостей столицы удивят самой высокой елкой – высотой в 31 метр. Новогоднее дерево установят на сказочный пенек, в котором должны размещаться различные фотозоны. Правда, пока неизвестно, будут ли они открыты. Если карантинные ограничения из-за коронавируса продлят, то фотозоны разместят не внутри, а рядом с главной елкой страны.

Фото: Дело


Оксана Олейникова, КиевВласть

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