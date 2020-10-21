На Киевщине дочь блогера хотели похитить ради выкупа в $200 тысяч

Правоохранители инсценировали похищение девочки и задержали злоумышленников.

На Киевщине дочь блогера хотели похитить ради выкупа в $200 тысяч
Фото: пресцентр МВС

Правоохранители инсценировали похищение дочери блогера, за возвращение которой злоумышленники должны были получить 200 тысяч долларов США. 21 октября в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств.

Фото: пресс-центр МВД

Об этом информирует пресс-центр МВД.

"Полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить малолетнего ребенка с целью получения выкупа и подыскивают для этого исполнителя. Также установлено, что они планируют совершить и разбойное нападение на конвертационный центр", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (подготовка к похищению человека) и ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (подготовка к разбойному нападению) Уголовного кодекса Украины. Полицейские начали оперативно-розыскные и следственные действия и установили злоумышленников. Установлено, что они тщательно готовились к совершению преступления, в частности арендовали дом, в котором планировали удерживать ребенка.

Чтобы предупредить похищение малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях фигурантов и инсценировали похищение.

Фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся санкционированные обыски по месту жительства фигурантов и обустройства конвертационного центра.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: пресс-центр МВД

Фото: пресс-центр МВД

Ранее сообщалось, что на Харьковщине этническая преступная группировка выкрала мужчину и требовала 20 тыс. за его освобождение.

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