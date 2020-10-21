В Грузии мужчина захватил заложников в отделении банка

Преступник позволил выйти людям пожилого возраста, однако удерживает сотрудников учреждения.

Фото: radiotavisupleba.ge

В грузинском городе Зугдиди мужчина ворвался в отделение банка по ул. Руставели и захватил в заложники присутствующих. По предварительным данным, у злоумышленника есть оружие.

Как пишет "Рустави 2", в помещении банка находятся несколько работников.

Правоохранители эвакуировали граждан с окрестной территории. Свидетели сообщили о том, что были слышны выстрелы.

Грузинское бюро "Радио Свобода" передает, что злоумышленник в маске ворвался в банк, выстрелил несколько раз и заставил посетителей и работников банка встать на колени. Один из сотрудников успел нажать кнопку тревоги, после чего приехали правоохранители. Преступник позволил выйти людям пожилого возраста.

Впоследствии стало известно, что один из заложников позвонил в эфир местного телеканала. Он заявил, что в помещении находятся 19 заложников. Преступник вооружен автоматом, пистолетом и гранатой. Он одет в военную форму. Злоумышленник диктовал парню, что он должен сказать журналистам. Преступник обещает отпустить людей в обмен на 500 тысяч долларов.

Фото: radiotavisupleba.ge

Напомним, что в Киеве в августе этого года мужчина захватил в заложницы сотрудницу банка. Он заявил, что у него есть взрывчатка, и угрожал взорвать ее.

Его задержали сотрудники СБУ. Сообщалось, что задержанный - гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. После задержания выяснилось, что взрывчатки у него не было.

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