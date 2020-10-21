В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней

На территории Фастовского района, в селе Трилесы, выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). На месте заболевания сейчас работают эпидемиологи, территория хозяйства изолирована, в селе Трилесы введен карантин.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Фастовского городского совета.

Сообщается, что в селе Трилесы Фастовского района выявлена вспышка АЧС,вирусной болезни, которая почти в 100% завершается смертью животного.

Согласно противоэпидемического протокола, на территории села должен состояться подворный убой свиней, во всех без исключения домохозяйствах.

Отмечается, что хотя АЧС напрямую не угрожает человеку, однако вирус, в случае его попадания в организм, значительно ослабляет иммунную систему человека и может стать возбудителем других болезней. Что является особенно опасным в условиях распространения COVID-19.

Местные власти призвали граждан не покупать продукты питания в неопределенных для торговли местах, при приобретении свинины требовать от реализатора документ, удостоверять надлежащий ветеринарный контроль. Также власти напомнили об обязательной термической обработке приобретенного мяса.

Напомним, в селе Глушки Белоцерковского района (Киевская обл.) на свиноферме ООО Агрофирма “Глушки” работники Госпродпотребслужбы выявили очаг африканской чумы свиней. Для локализации заболевания сотрудники службы уничтожили 3770 животных.