В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней

В Фастовском районе выявлена вспышка африканской чумы свиней

На территории Фастовского района, в селе Трилесы, выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). На месте заболевания сейчас работают эпидемиологи, территория хозяйства изолирована, в селе Трилесы введен карантин.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Фастовского городского совета.

Сообщается, что в селе Трилесы Фастовского района выявлена вспышка АЧС,вирусной болезни, которая почти в 100% завершается смертью животного.

Согласно противоэпидемического протокола, на территории села должен состояться подворный убой свиней, во всех без исключения домохозяйствах.

Отмечается, что хотя АЧС напрямую не угрожает человеку, однако вирус, в случае его попадания в организм, значительно ослабляет иммунную систему человека и может стать возбудителем других болезней. Что является особенно опасным в условиях распространения COVID-19.

Местные власти призвали граждан не покупать продукты питания в неопределенных для торговли местах, при приобретении свинины требовать от реализатора документ, удостоверять надлежащий ветеринарный контроль. Также власти напомнили об обязательной термической обработке приобретенного мяса.

Напомним, в селе Глушки Белоцерковского района (Киевская обл.) на свиноферме ООО Агрофирма “Глушки” работники Госпродпотребслужбы выявили очаг африканской чумы свиней. Для локализации заболевания сотрудники службы уничтожили 3770 животных.

Фото: delo.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Во Франции 18-летний чеченец убил школьного учителяВо Франции 18-летний чеченец убил школьного учителя
В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчаткуВ доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку
В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимацииВ Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации
Во Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка МухаммедаВо Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда
Сильный ветер снес крыши и повалил деревья в КропивницкомСильный ветер снес крыши и повалил деревья в Кропивницком
Блок рекламы


Похожие новости
В Кагарлыкском районе исчезла вода в колодцах ряда сел из-за уничтожения реки местными жителями (фото)В Кагарлыкском районе исчезла вода в колодцах ряда сел из-за уничтожения реки местными жителями (фото)
В Деснянском районе столицы безработный вырезал около 100 метров кабеляВ Деснянском районе столицы безработный вырезал около 100 метров кабеля
В Голосеевском районе столицы мужчина разбился насмерть при попытке спуститься по простыням с пятого этажаВ Голосеевском районе столицы мужчина разбился насмерть при попытке спуститься по простыням с пятого этажа
Столичная полиция задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим в Голосеевском районе (видео)Столичная полиция задержала мотоциклиста стрелявшего по прохожим в Голосеевском районе (видео)
В Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в УкраинеВ Днепровском районе Киева появилась самая длинная аллея сакур в Украине
В Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу рекиВ Деснянском районе мужчина устроил стрельбу на берегу реки
В Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больныхВ Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больных
Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)
Вспышка коронавируса зафиксирована в противочумном институте в Одессе, где исследуют анализы с подозрением на COVID-19Вспышка коронавируса зафиксирована в противочумном институте в Одессе, где исследуют анализы с подозрением на COVID-19
Трое мужчин получили условные сроки за вырубку деревьев в Сквирском районеТрое мужчин получили условные сроки за вырубку деревьев в Сквирском районе
Последние новости
Подгружаем последние новости