В Киеве нетрезвый мужчина ножом ранил двух пассажиров автобуса

35-летнего харьковчанина задержали.

Столичные правоохранители задержали харьковчанина, который в состоянии алкогольного опьянения ранил ножом двух пассажиров рейсового автобуса.

Пресс-служба полиции Киева информирует, что на спецлинию 102 обратился водитель автобуса с просьбой принять меры в отношении мужчины, ранившего ножом пассажиров.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел.

"Он цеплялся к другим лицам, а мужчина, сидевший рядом с ним, хотел его успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине", - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим врачи оказали первую медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Наряд полиции охраны задержал фигуранта неподалеку от места преступления. Патрульные провели тест для установления состояния опьянения мужчины, драгер показал 1,8 промилле. Также полицейские изъяли нож со следами крови.

35-летнего ранее не судимого мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили правонарушителю о подозрении по статье "хулиганство". Полицейские обратились в Голосеевский районный суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, 14 октября в Киеве с ножом напали на участника ООС, волонтера партии "УДАР". Парень попал в реанимацию.

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