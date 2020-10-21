В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)

В Киевской городской клинической больнице №17 пациенту не понравились стены в помещении. Свое недовольство он выразил тем, что избил врача металлическим стулом. Врач госпитализирован с сотрясением мозга и перелом костей лицевого скелета и предплечья.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевского городского общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная Варта" на странице в соцсети Facebook.

"Больному" не понравились стены помещения, из-за чего он трижды ударил по голове врача металлическим стулом”, – сказано в сообщении.

Сотрудники “Муниципальной варты” сразу же задержали пациента.

Сообщается, что врач госпитализирован с сотрясением мозга, множественными ранами головы, лица, переломом костей лицевого скелета и предплечья.

Напомним, на днях столичная полиция отчиталась о раскрытии смертельного избиения в Шевченковском районе. Следователи объявили злоумышленнику о подозрении и суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Мужчине грозит до десяти лет заключения.

Фото: пресс-служба “Муниципальной варты”.