В музеях Берлина произошел масштабный акт вандализма
На территории Музейного острова в немецкой столице неизвестные повредили не менее 70 памятников.
В музеях Берлина был совершен один из крупнейших актов вандализма в истории послевоенной Германии.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В немецкой столице неизвестные повредили не менее 70 памятников на территории Музейного острова.
Среди поврежденных экспонатов - египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века. Вандалы залили маслянистой жидкостью 70 экспонатов в Пергамском музее, Старой национальной галерее и Новом музее. Об инцидентах в музеях стало известно еще в начале октября, однако публично информацию еще не распространяли.
Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам факты вандализма. В настоящее время проводится расследование и выясняются мотивы нападавших.
Напомним, летом вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства"на территории Национального музея Голодомора.
Памятник демонтировали для реставрации и в сентябре вернули в экспозицию музея.