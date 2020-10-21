В музеях Берлина произошел масштабный акт вандализма

На территории Музейного острова в немецкой столице неизвестные повредили не менее 70 памятников.

В музеях Берлина произошел масштабный акт вандализма
Пергамський музей
Фото: inexhibit.com

В музеях Берлина был совершен один из крупнейших актов вандализма в истории послевоенной Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В немецкой столице неизвестные повредили не менее 70 памятников на территории Музейного острова.

Среди поврежденных экспонатов - египетские саркофаги, скульптуры и картины художников XIX века. Вандалы залили маслянистой жидкостью 70 экспонатов в Пергамском музее, Старой национальной галерее и Новом музее. Об инцидентах в музеях стало известно еще в начале октября, однако публично информацию еще не распространяли.

Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам факты вандализма. В настоящее время проводится расследование и выясняются мотивы нападавших.

Напомним, летом вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства"на территории Национального музея Голодомора.

Памятник демонтировали для реставрации и в сентябре вернули в экспозицию музея.

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