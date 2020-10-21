Сотрудник столичного частного ВУЗа требовал взятку за выдачу иностранцам приглашений на обучение

Сотрудник столичного частного ВУЗа требовал взятку за выдачу иностранцам приглашений на обучение

Должностное лицо одного из частных высших учебных заведений Киева требовал от иностранцев взятку за выдачу иностранцам приглашения на обучения и организацию незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Как сообщается, правоохранители задержали на получении неправомерной выгоды должностное лицо одного из частных высших учебных заведений столицы.

По данным следствия, начальник отдела по работе с иностранцами и лицами без гражданства столичного частного ВУЗа систематически требовал и получал неправомерное вознаграждение за выдачу иностранным абитуриентам приглашения на обучение и организацию незаконного перемещения лиц через государственную границу Украины.

Сообщается, что в ходе контроля за совершением преступления задокументировано получение должностным лицом неправомерной выгоды двумя частями. После получения второго “транша” в сумме 700 долларов сотрудника ВУЗа задержали.

Общая сумма полученной должностным лицом неправомерной выгоды составила 1100 долларов.

Напомним, сотрудники Госбюро расследований (ГБР) задержали начальника отдела Госэкоинспекции Столичного округа при получении взятки. По информации правоохранителей, чиновник за 20 тыс. долларов должен был не отражать выявленные нарушения в акте внеплановой проверки компании.

Фото: strana.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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