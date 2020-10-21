Украинцы на карантине женились в шесть раз чаще, чем разводились
За семь месяцев зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов.
За период действия карантина в Украине женились в шесть раз чаще, чем разводились.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
Так, за семь месяцев 2020 года, с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов.
Количество расторгнутых браков за аналогичный период - 16 475.
Напомним, в марте Министерство юстиции заявило, что отделы ЗАГСов принимают заявления на регистрацию браков за 24 часа, несмотря на введенный карантин. Однако Минюст призвал воздержаться от регистрации браков из-за большого скопления людей.
Отметим, что в прошлом году в Украине было зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.
После введения жесткого карантина в мире увеличилось количество разводов из-за того, что люди много времени стали проводили вместе. Подробнее читайте в материале LB.uа "Кризис одиночества. Как карантин заставил нас познакомиться с собой".
Также в ООН отмечали проблему увеличения случаев домашнего насилия в условиях карантина.