Украинцы на карантине женились в шесть раз чаще, чем разводились

За период действия карантина в Украине женились в шесть раз чаще, чем разводились.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Так, за семь месяцев 2020 года, с 12 марта до 10 октября, зарегистрировали свой брак 107 069 пар молодоженов.

Количество расторгнутых браков за аналогичный период - 16 475.

Напомним, в марте Министерство юстиции заявило, что отделы ЗАГСов принимают заявления на регистрацию браков за 24 часа, несмотря на введенный карантин. Однако Минюст призвал воздержаться от регистрации браков из-за большого скопления людей.

Отметим, что в прошлом году в Украине было зарегистрировано в шесть раз больше браков, чем разводов.

После введения жесткого карантина в мире увеличилось количество разводов из-за того, что люди много времени стали проводили вместе. Подробнее читайте в материале LB.uа "Кризис одиночества. Как карантин заставил нас познакомиться с собой".