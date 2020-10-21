Собака может принести в дом коронавирус после прогулки

Медики рассказали, насколько высока вероятного того, что COVID-19 будет занесен в дом собакой после прогулки. Пока люди носят медицинские маски и соблюдают социальную дистанцию, песики по-прежнему радуются жизни и обнюхивают всех подряд. Насколько это может быть опасным для людей?

По словам специалистов, собака действительно может занести в дом коронавирус, а человек вполне может им заразиться. Но произойдет это только в том случае, если во время выгула песика погладит человек, который болеет сам и является разносчиком COVID-19. Тогда на шерсти животного останется инфекция, опасная для окружающих.

Если вашу собачку на улице погладил чужой человек с симптомами простудного заболевания, то приведя домой питомца, не снимая маску сразу же выкупайте его теплой водой с шампунем. Только потом хорошо вымойте руки с мылом сами.

Соблюдайте правила гигиены, общаясь с собакой, мойте руки с мылом и используйте антисептики. Тогда риск заражения будет минимальным. Обрабатывать антисептиками питомца нельзя, это опасно для его здоровья, песика достаточно выкупать с использованием качественного собачьего шампуня.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украину накрыла вторая волна коронавируса. Эпидемия вышла на новый виток.