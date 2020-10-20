В Кривом Роге разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием из пророSSийской организации
Злоумышленники переделывали стартовое оружие в боевое и продавали через интернет.
В Кривом Роге разоблачили организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы.
Об этом сообщается
на сайте Службы безопасности.
Спецслужба установила, что фигуранты также входили в одно из общественных объединений, которое курируется из РоSSии.
По предварительной версии следствия, организаторы группы - двое местных жителей - занимались переделкой
в боевые стартовых пистолетов, которые получали оптом от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова. Для переделки и хранения оружия участники группировки использовали собственные помещения и гараж, где была оборудована мастерская по "модернизации".
Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.
По месту жительства и в подсобных помещениях злоумышленников правоохранители провели обыски. Изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.
Также у организаторов группы выявлены документальные материалы относительно их участия в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской" Вече Руси»", которое пропагандирует сепаратистские идеи.
"По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать «втемную» представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления", - отметили в СБУ.
В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, в июле на Донетчине была разоблачена межрегиональная банда, члены которой изготавливали оружие и продавали его на милитариаукционе.
Ранее на Львовщине задержали священника, который переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал их.