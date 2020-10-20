В Кривом Роге разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием из пророSSийской организации

Злоумышленники переделывали стартовое оружие в боевое и продавали через интернет.

В Кривом Роге разоблачили межрегиональную группировку торговцев оружием из пророSSийской организации
Фото: ssu.gov.ua

В Кривом Роге разоблачили организаторов межрегиональной группировки, которая сбывала оружие и боеприпасы.

Об этом сообщается

на сайте Службы безопасности.

Спецслужба установила, что фигуранты также входили в одно из общественных объединений, которое курируется из РоSSии.

По предварительной версии следствия, организаторы группы - двое местных жителей - занимались переделкой

в боевые стартовых пистолетов, которые получали оптом от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова. Для переделки и хранения оружия участники группировки использовали собственные помещения и гараж, где была оборудована мастерская по "модернизации".

Готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.

По месту жительства и в подсобных помещениях злоумышленников правоохранители провели обыски. Изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Фото: ssu.gov.ua

Также у организаторов группы выявлены документальные материалы относительно их участия в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской" Вече Руси»", которое пропагандирует сепаратистские идеи.

Фото: ssu.gov.ua

"По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать «втемную» представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления", - отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в июле на Донетчине была разоблачена межрегиональная банда, члены которой изготавливали оружие и продавали его на милитариаукционе.

Ранее на Львовщине задержали священника, который переделывал стартовые пистолеты в боевые и продавал их.

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