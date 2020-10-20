На фабрике вблизи Одессы произошел масштабный пожар

Спасатели боролись с огнем в течение семи часов.

В Одесской области ликвидирован пожар на заводе по изготовлению металлических дверей.

Фото: ГСЧС

Пресс-центр ГСЧС сообщает, что сообщение о возгорании на территории завода по изготовлению металлических дверей в с. Фонтанка-3 Лиманского района поступило на линию 101 в 23:26 19 октября.

"Горела крыша здания цеха, существовала угроза распространения огня. Во время тушения пожара происходили единичные взрывы легковоспламеняющихся жидкостей и частичное разрушение металлических и деревянных конструкций", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Пожарные локализовали пожар 20 октября в 3:09 и в 5:55 ликвидировали на площади 2000 кв. м.

От ГСЧС привлекали 14 единиц техники и 67 человек личного состава.

Фото: ГСЧС

Ранее в октябре во время пожара в харьковской многоэтажке погиб человек.

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