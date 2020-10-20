Зимой в Киеве будут обеспечивать бездомных горячим питанием, теплыми вещами и обувью

В Киевской горгосадминистрации (КГГА) решили зимой позаботиться о бездомных. Планируется в зимнее время за счет благотворительных взносов обеспечивать бездомных горячим питанием и теплыми вещами. По городу планируют запустить социальное патрулирование для помощи бездомным.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КГГА со ссылкой на распоряжение КГГА №1650 .

Как сообщается, в зимний период 2020-2021 годов в Киеве планируется организовать социальное патрулирование для обеспечения бездомных горячим питанием, теплыми вещами и обувью. С этой целью распоряжением КГГА создан соответствующий городской оперативный штаб.

Согласно сообщению, с 1 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года бездомных будут обеспечивать горячим питанием, теплыми вещами и обувью, санитарно-гигиеническими средствами. Для этого планируется привлекать благотворительные взносы и гуманитарную помощь физических и юридических лиц.

Кроме того, на базе Дома социальной заботы планируют создать специальные выездные бригады, которые будут регулярно по графику выезжать с социальным патрулированием. Также оперативные штабы помощи бездомным лицам в зимний период сформируют в каждом районе столицы.

Департаменту социальной политики КГГА при неблагоприятных погодных условиях поручено найти возможность увеличить на 30% количество койко-мест в Доме социальной заботы (ул. Суздальская, 4/6) и Киевском городском центре комплексного обслуживания бездомных (с. Ясногородка Вышгородского района Киевской области).

В КГГА считают, что такое решение также должно будет способствовать пожарной безопасности в столице, так как значительное количество пожаров зимой возникает на чердаках, в подвалах и отселенных зданиях по вине именно этой категории лиц.

Напомним, в апреле 2020 года мэр Киева Виталий Кличко предложил столичным бездомным поселиться в Доме социальной заботы на ул. Суздальской. Кроме бесплатного крова, бездомным была обещана и работа, хотя и за небольшую зарплату.