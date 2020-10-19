На Киевщине следователя полиции поймали на взятке в 4000 долларов

Правоохранитель требовал от гражданина, подозреваемого в совершении уголовного преступления, 4 тыс. долларов.

Фото: https://kyiv.gp.gov.ua/

Следователь Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ НП в Киевской области разоблачен и задержан при получении второго транша взятки в сумме 3,6 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды следователя Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ ЧП в Киевской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В целом милиционер требовал от гражданина, подозреваемого в совершении уголовного преступления, 4 тыс. долларов.

По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина, подозреваемого в совершении кражи, взятку в сумме 4 тыс. долларов за необращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и дальнейшее направление в суд обвинительного акта с соглашением о признании виновности с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.

"Во время контроля за совершением преступления задокументировано получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. Во время передачи второго транша в сумме 3 тысячи 600 долларов правоохранителя задержали", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливаются возможные сообщники задержанного.

Фото: https://kyiv.gp.gov.ua/

Напомним, в сентябре в Ивано-Франковской области сотрудники Нацполиции задержали семерых директоров госпредприятий лесного хозяйства при попытке дать взятку правоохранителю.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограблениеВ центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление
Во Франции 18-летний чеченец убил школьного учителяВо Франции 18-летний чеченец убил школьного учителя
В доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчаткуВ доме на Позняках, где летом произошел взрыв, обнаружили оружие, боеприпасы и взрывчатку
В Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимацииВ Киеве с ножом напали на участника ООС: парень в реанимации
Во Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка МухаммедаВо Франции выходец из РоSSии зарезал учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда
Блок рекламы


Похожие новости
Телефонный мошенник, выманивший у женщины $9 тыс. по схеме "ваш сын в полиции", получил пять лет лишения свободыТелефонный мошенник, выманивший у женщины $9 тыс. по схеме "ваш сын в полиции", получил пять лет лишения свободы
Житель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в УкраинеЖитель Запорожья требовал миллиард долларов, угрожая взорвать все электростанции в Украине
На Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесменаНа Киевщине СБУ предотвратила убийство столичного бизнесмена
В Николаеве трое воров, убегая от полиции, повредили четыре автомобиляВ Николаеве трое воров, убегая от полиции, повредили четыре автомобиля
В Бразилии исследователя амазонских племен убили стрелой вблизи поселения туземцевВ Бразилии исследователя амазонских племен убили стрелой вблизи поселения туземцев
ДТП на Киевщине: в Бориспольской больнице задействован весь операционный персоналДТП на Киевщине: в Бориспольской больнице задействован весь операционный персонал
На Киевщине разыскивают сбежавшего кенгуру (фото, видео)На Киевщине разыскивают сбежавшего кенгуру (фото, видео)
На Святошино поймали мужчину за серию краж видеорегистраторовНа Святошино поймали мужчину за серию краж видеорегистраторов
У воспитательницы детсада в Броварах на Киевщине выявили коронавирусУ воспитательницы детсада в Броварах на Киевщине выявили коронавирус
На Киевщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасилованиях, жертв просят обратиться в полицию
Последние новости
Подгружаем последние новости