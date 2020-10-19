На Киевщине следователя полиции поймали на взятке в 4000 долларов

Фото: https://kyiv.gp.gov.ua/

Следователь Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ НП в Киевской области разоблачен и задержан при получении второго транша взятки в сумме 3,6 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды следователя Бучанского отдела полиции Ирпенского ОП ГУ ЧП в Киевской области (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В целом милиционер требовал от гражданина, подозреваемого в совершении уголовного преступления, 4 тыс. долларов.

По данным следствия, правоохранитель требовал от гражданина, подозреваемого в совершении кражи, взятку в сумме 4 тыс. долларов за необращение в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и дальнейшее направление в суд обвинительного акта с соглашением о признании виновности с согласованным наказанием, не связанным с лишением свободы.

"Во время контроля за совершением преступления задокументировано получение полицейским неправомерной выгоды двумя частями. Во время передачи второго транша в сумме 3 тысячи 600 долларов правоохранителя задержали", - отмечается в сообщении.

Сейчас продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Устанавливаются возможные сообщники задержанного.

Фото: https://kyiv.gp.gov.ua/

Напомним, в сентябре в Ивано-Франковской области сотрудники Нацполиции задержали семерых директоров госпредприятий лесного хозяйства при попытке дать взятку правоохранителю.