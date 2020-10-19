"Дети до 14 лет переносят ковид почти бессимптомно", - глава Госпродпотребслужбы в Киеве

Южнокорейские ученые доказали, что дети старшего возраста распространяют коронавирус так же, как и взрослые.

"Дети до 14 лет переносят ковид почти бессимптомно", - глава Госпродпотребслужбы в Киеве
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Дети до 14 лет переносят коронавирусную болезнь легко и почти бессимптомно.

Об этом заявил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Громадське радіо.

"Что касается детей, то дети до 14 лет переносят данное заболевание легко, почти бессимптомно, лишь небольшой процент попадает в больницу. Что касается беременных, то все зависит от спектра заболеваемости, который сопровождает беременность. Можно сказать, что дети сегодня находятся вне группы риска, а беременные - в зависимости от основных заболеваний", - сказал Рубан.

Однако южнокорейские ученые обнаружили, что дети старшего возраста распространяют коронавирус так же, как и взрослые, пишет The New York Times.

Согласно проведенным в Южной Корее масштабным исследованием, дети младше 10 лет передают ковид гораздо реже, чем взрослые, но риск не нулевой. А люди в возрасте от 10 до 19 лет могут распространять вирус по крайней мере столь же хорошо, как и взрослые.

"Исследование почти 65 тысяч человек в Южной Корее свидетельствует о том, что возобновление работы школ повлечет новые вспышки заболевания", - пишет издание.

Напомним, 17 октября в городе Коломыя Ивано-Франковской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер восьмилетний мальчик.

12 октября в Украине была зафиксирована четвертая детская смерть от ковида.

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