В Харькове телефонный мошенник под видом врача выманил почти 1,5 млн гривень

Ранее не судимому 30-летнему харьковчанину грозит до 12 лет с конфискацией.

В Харькове телефонный мошенник под видом врача выманил почти 1,5 млн гривень
Фото: Depositphotos/dragana.stock

Полицейские Харькова разоблачили телефонного мошенника, который под видом врача выманил почти 1,5 млн гривень.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

"Злоумышленник звонил потенциальным жертвам на мобильный телефон и под предлогом того, что их родственники попали в беду, а также с применением других мошеннических схем, выманивал деньги на «лечение». Потерпевшие, находясь в состоянии аффекта, передавали мошеннику немалые суммы", - сказано в сообщении.

15 октября ранее не судимому 30-летнему харьковчанину сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские проверяются причастность мужчины к совершению других аналогичных уголовных правонарушений.

Напомним, телефонный мошенник, который выманил у женщины $9 тыс. по схеме "ваш сын в полиции", получил пять лет лишения свободы.

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