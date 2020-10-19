В Харькове взорвали здание элеватора, который не функционировал с 1990-х годов

Посмотреть на взрыв собрались более тысячи человек.

В воскресенье, 18 октября в Харькове взорвали здание элеватора, который не работает с середины 1990-х годов.

Об этом сообщает местный сайт 057.ua.

Фото: Скриншот видео

"В Харькове попытались путем взрыва демонтировать старый элеватор в районе Южного вокзала. Для движения транспорта была закрыта часть улицы Евгения Котляра", - говорится в сообщении.

В результате было разрушено здание зернохранилища, других попыток подрыва больше не делали.

Посмотреть на взрыв собрались более тысячи человек.

Фото: Скриншот видео