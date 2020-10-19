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2020-10-19
В Харькове взорвали здание элеватора, который не функционировал с 1990-х годов
Посмотреть на взрыв собрались более тысячи человек.
В воскресенье, 18 октября в Харькове взорвали здание элеватора, который не работает с середины 1990-х годов.
Об этом сообщает местный сайт 057.ua.
Фото: Скриншот видео
"В Харькове попытались путем взрыва демонтировать старый элеватор в районе Южного вокзала. Для движения транспорта была закрыта часть улицы Евгения Котляра", - говорится в сообщении.
В результате было разрушено здание зернохранилища, других попыток подрыва больше не делали.
Посмотреть на взрыв собрались более тысячи человек.
Фото: Скриншот видео
Фото: Скріншот відео