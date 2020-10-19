В Киеве еще 385 человек заболели коронавирусом, власть готовит новые больницы

Умерли 5 человек, выздоровели - 13. Всего коронавирус унес жизни 587 киевлян.

В Киеве за минувшие сутки еще 385 человек заболели коронавирусом. Город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 848. Заболели:

189 женщин в возрасте от 18 до 96 лет

169 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет

17 девочек от 5 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболели также 13 медиков", - говорится в сообщении.

В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки умерли 5 человек, выздоровели - 13. Всего коронавирус унес жизни 587 киевлян.

В КГГА заявили, что город уже развернул почти 2800 коек в 22 столичных больницах. 19 из этих больниц уже принимают пациентов с вирусом, три больницы готовятся и обустраивают отделения: Киевский городской центр радиационной защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы и столичные больницы №12 и №18.

Фото: пресс-служба КГГА

Напомним, за сутки в Украине диагностировали 4766 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 1112 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине 75% жертв коронавируса - люди старше 60 лет.

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что для лечения коронавирусной инфекции уже закупили препарат ремдесивир и транспортируют его в Украину. Ремдесивир - синтетический противовирусный препарат, который изначально был разработан для борьбы с лихорадкой Эбола. Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ремдесивир почти не снижает смертность из-за COVID-19.

В ВОЗ прогнозируют, что до конца года в Украине будут ежедневно выявлять по 7-9 тысяч новых больных коронавирусом.