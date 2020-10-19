За выходные от последствий непогоды в Украине пострадали три человека

Были повреждены крыши более 140 зданий.

Фото: ГСЧС

В Кировоградской, Николаевской и Киевской областях из-за непогоды 17-18 октября были повреждены крыши более 140 зданий, повалены около 110 деревьев и подтоплены 11 домохозяйств.

В больницы Кропивницкого обратились три человека, двое госпитализированы с незначительными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская - 3.

"К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единица техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

Напомним, сильный дождь и порывы ветра 17-18 октября оставили без электроснабжения более 40 населенных пунктов Украины. В Кропивницком были повреждены кровли более 100 жилых домов. Спасатели устанавливали пункт обогрева.

На Николаевщине в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконево и Семеновка Арбузинского района в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 жилых зданий, трех школ и детского сада. Повалено 60 деревьев.