Елизавета II помиловала осужденного за убийство человека, который в прошлом году бивнем нарвала остановил террориста

В день теракта Стивена Геллента на один день отпустили из тюрьмы для участия в мероприятии по реабилитации заключенных.

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство 42-летнего мужчину, который 29 ноября прошлого года обезвредил террориста при помощи бивня нарвала. Об этом пишет газета The Daily Mail.

В день теракта на Лондонском мосту Стивена Геллента отпустили из тюрьмы на один день для участия в мероприятии, посвященном реабилитации заключенных. С помощью бивня, который Гелленту передал госслужащий, ему удалось сдержать преступника, который напал на прохожих и успел убить двоих. Позже на место происшествия прибыла полиция. Нападавший был убит, на его теле нашли муляж взрывного устройства.

Окончательное решение о судьбе Геллента должна принять комиссия по условно-досрочному освобождению.

Геллент в 2005 году был осужден пожизненно с обязательным отбыванием в тюрьме как минимум 17 лет за избиение пожарного до смерти в пабе. Вместе с ним был осужден еще один участник драки. 29 ноября 2019 года он впервые со времени заключения под стражу оказался на свободе.

Фото: dailymail.co.uk Стивен Геллент (слева)

Напомним, теракт на Лондонском мосту в ноябре 2019-го устроил Усман Хан. Он также был на конференции по реабилитации заключенных в здании Гильдии рыботорговцев "Фишмонгерс Холл".

Убийца принял участие в утренней учебной сессии и посетил несколько семинаров, где рассказал об отбытии срока за участие в подготовке теракта.

Около 14:00 Хан напал на людей. Вероятно, его мишенями были студенты и преподаватели, которые принимали участие в конференции. Одной из двух жертв террориста стал координатор реабилитационной программы Джек Меррит.

"Парень, который был с нами в "Фишмонгерс Холл ", снял пятифутовый бивень нарвала со стены и побежал за нападающим. Этот парень - герой", - прокомментировала случившееся участница конференции.