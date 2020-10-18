В Киеве возле станции "Черниговская" произошла стрельба из-за конфликта в кафе

20-летнего пострадавшего госпитализировали с огнестрельной раной кисти.

В Киеве возле станции "Черниговская" произошла стрельба из-за конфликта в кафе
Фото: Поліція Києва

В киевском кафе возле станции метро "Черниговская" произошел конфликт между посетителями, который закончился стрельбой, пострадал 20-летний парень. Об этом сообщили в столичной полиции.

Инцидент произошел в субботу вечером в заведении на улице Попудренко.

Между двумя компаниями мужчин возник конфликт. Спор продолжился на улице и впоследствии перерос в драку.

"Во время конфликта один из участников достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов, один из которых попал в оппонента. 20-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельной рваной раной кисти", - говорится в сообщении.

Нападавшим оказался 24-летний местный житель, его задержали.

На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и разрешение на него. Оружие направили на экспертное исследование.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, в центре Киева иностранцы устроили стрельбу во время движения кортежа.

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