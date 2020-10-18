Новостей.COM ⇒
2020-10-18
В США произошел взрыв в торговом центре, пострадали пять человек
Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.
Фото: cnn.com
В торговом центре в американском городе Гаррисонбург в штате Вирджиния произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает ABC News.
Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.
Среди пострадавших - трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения. Двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного доставили в больницу с легкими ранениями.
На месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование. Точные причины взрыва еще устанавливаются.
Фото: cnn
Напомним, раньше в общежитии учебного центра на Черниговщине произошел взрыв. Погиб военный, еще двое получили ранения.