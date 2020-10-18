В США произошел взрыв в торговом центре, пострадали пять человек

Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.

Фото: cnn.com

В торговом центре в американском городе Гаррисонбург в штате Вирджиния произошел взрыв. В результате инцидента пострадали пять человек. Об этом сообщает ABC News.

Вероятной причиной взрыва назвали утечку газа.

Среди пострадавших - трое студентов местного колледжа. Они получили легкие ранения. Двух раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще одного доставили в больницу с легкими ранениями.

На месте происшествия работали 70 пожарных. Начато расследование. Точные причины взрыва еще устанавливаются.

Фото: cnn

Напомним, раньше в общежитии учебного центра на Черниговщине произошел взрыв. Погиб военный, еще двое получили ранения.



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