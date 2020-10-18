Непогода обесточила 43 населенных пункта в трех областях, повреждено 140 домов

Из-за сильного дождя и порывов ветра 17-18 октября без электроснабжения остались 43 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Черниговской области обесточены 30 населенных пунктов, в Донецкой - 10, в Кировоградской - 3. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Непогода также повредила 140 зданий и повалила 110 деревьев в Кировоградской, Николаевской и Киевской областях.

В Кропивницком есть пострадавшие. С незначительными травмами госпитализировали двух человек, еще одного отпустили после осмотра медиками.

В ГСЧС уточнили, что в Кропивницком повреждены кровли более 100 жилых домов, повалены около 50 деревьев и подтоплены четыре двора. Работы по откачке воды завершили. Спасатели установили пункт обогрева.

На Николаевщине в селах Воеводское, Благодатное, Рябоконево и Семеновка Арбузинского района в результате порывов ветра частично повреждены кровли около 40 жилых зданий, трех школ и детского сада. Повалено 60 деревьев. Жертв и пострадавших нет.

На Киевщине подтопило семь дворов (в Белой Церкви, селе Хотов, Броварах, Ирпене, селе Софиевская Борщаговка).

Вчера сообщали, что в Кропивницком сильный ветер и дождь снес крыши и повалил деревья. Очевидцы рассказали, что это было похоже на смерч.